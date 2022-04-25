Эктор Хименес-Браво показал пылающий Кремль: "самый сладкий сон каждого украинца"

Эктор Хименес-Браво показал пылающий Кремль / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво с начала вторжения России в Украину поддерживает украинцев как волонтерством, так и морально.

На этот раз ведущему "Мастер Шефа" приснился пылающий Кремль. Фото он опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Спим и видим.. Я думаю это вещий сон", - написал Эктор в подписи к фото.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ранее шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво призвал российских олигархов ликвидировать Путина, пока они не потеряли все свое состояние.

Напомним, Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.

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