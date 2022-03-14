"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

Хореограф несколько дней назад вступил в ряды ВСУ.
Хореограф Дмитрий Дикусар, который несколько дней назад вступил в ряды ВСУ, едва не погиб под обстрелом.
На своей странице в Instagram он сообщил, что с другими солдатами оказался под авиаударом баллистических ракет.
"Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих в**лядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше…Слава ВСУ! Слава нації! Наш флаг подгорел, но выдержал!", - сообщил Дикусар.
Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
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