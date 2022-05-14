На Злату Огневич набросились из-за украинского языка в США

На Злату Огневич напал расист из-за украинского языка / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич сейчас совершает тур по США с благотворительными выступлениями в поддержку Украины.

На своей странице в Instagram артистка сказала, что столкнулась с расизмом в чикагском такси. Артистка ехала в аэропорт в машине со своей командой и общалась с ними на украинском языке.

По какой-то причине водителя такси это разозлило, он потребовал немедленно прекратить изъясняться по-украински, иначе он высадит их на ближайшей железнодорожной станции.

"Опаздываю в аэропорт, потому что на нас напал американский расист. Мы вызвали Uber ехать в аэропорт, приехал таксист. 10 минут мы ехали, общались по-украински, вдруг он нам выдает, что он нас сейчас высаживает возле железнодорожной станции, потому что он больше не хочет слышать язык, на котором мы общаемся. Мы спрашиваем его: "Вы что, расист?" Он говорит: "Да, я расист, я вас ненавижу. Вы плохо ведете себя. Это невежливо в моем присутствии. Присутствии меня, американца, общаться на вашем недостойном языке", - с ужасом вспоминает Огневич.

К счастью, артистка попала на свой рейс вовремя - другой водитель, которого они вызвали, оказался адекватным.

На Злату Огневич напал расист из-за украинского языка / instagram.com/zlata.ognevich

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Ранее известный украинский певец и фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который исполнил песню-символ войны в Украине Червона Калина и отправился защищать Украину, появился на обложке американского журнала Billboard.

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