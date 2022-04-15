Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram

Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика Катерина Репяхова похвасталась подросшим сыном Мишей.

Соответствующий пост она выложила на своей странице в Instagram.

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"Мишеньке 10 месяцев. Мы не знаем свой рост и вес. Последний раз были у педиатра в 8 месяцев. Слышала, что в 9 месяцев нужно сдавать общий анализ крови, мы его не сдавали. После приезда в Украину сдадим", - написала Репяхова.

Она также похвасталась успехами сына, рассказала, что он ползает, сам встает, "может стоять держась одной рукой".

Жена Павлика выехала с сыном в Израиль

Сам отец ребенка Виктор Павлик прокомментировал фото: "Мой любимый".

Напомним, супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова в этом году планировала минимум дважды лечь под нож пластического хирурга, поведала она в Instagram.