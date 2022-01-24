Как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Анастасии Заворотнюк - 21-летний Майкл Стрюков

Майкл Стрюков - средний ребенок Анастасии Заворотнюк и единственный сын / Коллаж - instagram.com/a_zavorotnyuk / instagram.com/mike_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк имеет троих детей - две дочери и сына.

Майкл Стрюков родился в 2000 году и был вторым ребенком Анастасии Заворотнюк в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Молодой человек, в отличие от своей старшей сестры Анны, не является публичной личностью и информации о его жизни крайне мало. Он болезненно переживал развод родителей и освещение всех подробностей их личной жизни в прессе.

Сейчас Майкл получает образованием в МГИМО, он изучает право. Однако его настоящей страстью является рок-музыка. В социальных сетях молодой человек публикует видеозаписи своей игры на электрогитаре.

Кроме этого там часто также появляются рисунки возлюбленной Майкла - художницы по имени София, которую Стрюков называет гражданской женой.

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В ноябре 2021 года у сына Заворотнюк вышел первый сингл под названием Волчья Ягода, обложку для которого нарисовала София.

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