Звезда сериала Зачарованные поддержала Украину оригинальным способом

Актриса призвала жертвовать деньги для украинцев, пострадавших во время войны с РФ.
Американская актриса, которая наиболее известна ролью Фиби Холлиуэл в сериале Зачарованные, Алиса Милано на своем примере показала, как американцы могут поддержать Украину в войне с РФ.
На своей странице в Instagram она выложила ролик, для которого позирует в красивой футболке, выполненной в цветах украинского флага. Такую одежду выпускает американский бренд джинсовой одежды Agolde.
Милано рассказала, что 100% прибыли от продажи таких футболок они передают благотворительной организации Legacy Of War Foundation (наследие войны).
Деньги за желто-синие футболки от Agolde будут перечислены для финансирования нужд украинцев, пострадавших от военной агрессии РФ. Стоимость одной футболки составляет 40 евро (около 1244 грн. по официальному курсу).
Читайте такжеОдин пост о войне за все время и сплошной праздник: как живет Лиза Ющенко
Ранее российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.
Напомним, солист группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, как чуть не попал под ракетный удар. Спасла его буквально случайность: актер просто опоздал на точку сбора.
Другие новости:
- Почему украинка Лорак молчит о войне: учительница из школы певицы назвала возможную причину
- "Я обращаюсь к Алле Борисовне": пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот"
- Нино Катамадзе приехала поддержать Украину: где выступит певица