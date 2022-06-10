Звезда сериала Зачарованные поддержала Украину оригинальным способом

Алиса Милано поддержала Украину в сине-желтой футболке / imdb.com

Американская актриса, которая наиболее известна ролью Фиби Холлиуэл в сериале Зачарованные, Алиса Милано на своем примере показала, как американцы могут поддержать Украину в войне с РФ.

На своей странице в Instagram она выложила ролик, для которого позирует в красивой футболке, выполненной в цветах украинского флага. Такую одежду выпускает американский бренд джинсовой одежды Agolde.

Милано рассказала, что 100% прибыли от продажи таких футболок они передают благотворительной организации Legacy Of War Foundation (наследие войны).

Деньги за желто-синие футболки от Agolde будут перечислены для финансирования нужд украинцев, пострадавших от военной агрессии РФ. Стоимость одной футболки составляет 40 евро (около 1244 грн. по официальному курсу).

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