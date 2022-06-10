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Валерий Жидков рассказал об общении с родными в РФ: "У вас там нацисты и ядовитые гуси"

10 июня 2022, 23:17

Автор Студии Квартал 95 устал слышать шаблонный аргументы, которые нашептывает рашистская пропаганда.

Валерий Жидков рассказал об общении с родными в РФ / instagram.com/valeryzhidkov_official

Украинский сценарист, телеведущий, автор Студии Квартал-95, стендап-комик Валерий Жидков родился в Тамбове, Россия. Перебрался в Киев в 2003 году, имеет украинское гражданство.

Как и у многих других украинцев, он имеет в России множество друзей и родственников. В интервью для канала Поговори зі мною он со слезами на глазах рассказал, каким стало его общение с близкими во время войны.

"Есть те, кто категорически не хотят ломать у себя в голове вот этот уютный мирок, который выстроили с помощью телевизора, и будут бороться за него, отвергая любые аргументы и факты, которые противоречат идеальности этого мира. Они будут отстаивать его самыми странными вещами, самыми странными способами. ... Люди готовы рассказывать, как здесь на самом деле. Я говорю, что из окна слышу взрывы, а мне говорят, что это наши. Аргументы все шаблонные: "кто восемь лет бомбил Донбасс", "у вас там нацисты, факельные шествия и распятые мальчики" и ядовитые гуси..." - рассказывает Жидков. Артист признается, что ему больно от того, что его первая родина, Россия, пошла войной на его вторую родину, Украину.

Тем не менее он признает - та Россия, какой он ее помнит, давно канула в Лету. Остается только надеяться, что россиян эта война хоть немного научит думать своей головой.

"Связь с той Россией, которую я помню, до 2002 года. Это было очень давно. Это было 20 лет назад, когда Путин только учился был президентом, когда еще было ощущение, что доперестроечный занавес рухнул, ощущение, что Россия стала частью мира. Вот я тогда из нее уехал. Я-то ее такой помню. А за 20 лет она сильно поменялась", - подчеркнул Жидков.

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Ранее украинский певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

Также Главред рассказывал, что российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.

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