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Тина Кароль спустилась в метро и удивила пассажиров платье с глубоким декольте

11 сентября 2022, 18:44

Певица Тина Кароль похвасталась кадрами из фотосессии на станции в киевском метро — артистка позировала в роскошном платье с глубоким вырезом

Кароль
Тина Кароль / Instagram, скриншот из видео

Легендарная украинская поп-певица Тина Кароль приехала в Киев и устроила соблазнительную фотосессию в метро В своем Telegram-канале исполнительница поделилась коротким видеороликом с этих съемок.

На видео Кароль шла по перрону одной из станций в длинном платье черного цвета с пикантным декольте. Образ дополнили жакет оттенка кофе с молоком и босоножки на каблуке.

По замыслу фотографа, певица медленно прогуливалась по станции. Впрочем, где именно проходила съемка, она не стала уточнять уточнила. Забавно, что во время съемок на станцию прибыл поезд. Кароль не растерялась и начала махать удивленным людям в вагоне. Те даже и не сразу поняли, что перед ними стоит сама Тина Кароль.

Видео дня
Тина кароль, метро
Тина кароль, метро

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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