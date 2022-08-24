Цифровая голограмма Тины Кароль спела гимн

Тина Кароль предстала в виде голограммы / ph:@spromojna

Украинская певица Тина Кароль, которая порадовала своих поклонников разными образами, на этот раз появилось в кардинально необычном виде.

Так, в День государственного флага звезда представила 4D-перформанс и поделилась этим на своей странице в Instagram.

По словам Кароль, это уникальный 4D перформанс, благодаря которому она предстала в виде цифровой голограммы.

"Используя специальный QR code или перейдя по ссылке https://www.ukraineanthem.live/#SHR, в сториз, выступление можно увидеть сразу в дополненной (AR) реальности. AR использует камеру телефона, чтобы изображать голограмму где угодно. AR также позволяет насладиться исполнением Гимна в виртуальном пространстве и собственноручно управлять голограммой, приближаться к ней буквально лицом к лицу", - рассказывает певица.

По ее словам, благодаря AR технологиям, Гимн Украины будет звучать там, где выберут сами украинцы и собратья нашей страны. "Пусть музыка и слова нашего Гимна, символизирующие устойчивость и несокрушимость Украины, приумножаются по всему миру благодаря вашим публикациям в социальных сетях", - добавила она.

Напомним, украинская певица Тина Кароль, которая давно уже профессионально занимается пением, показала архивное видео. Там она еще не Тина Кароль, а Таня Либерман.

Артистка выступила на одном мероприятии. Объявляя ее, ведущий назвал ее певицей из Ивано-Франковска Таней Либерман. Видео Кароль выложила на своей странице в Instagram.

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