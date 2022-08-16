Тина Кароль поделилась архивным видео, где она поет в 13 лет

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль, которая давно уже профессионально занимается пением, показала архивное видео. Там она еще не Тина Кароль, а Таня Либерман.

Артистка выступила на одном мероприятии. Объявляя ее, ведущий назвал ее певицей из Ивано-Франковска Таней Либерман. Видео Кароль выложила на своей странице в Instagram.

"Через тернии к звездам. Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело", - подписала видео она.

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Отметим, что карьера Тины Кароль началась очень рано. Певица еще с детства выбрала свой путь и шла по нему.

Напомним, личная жизнь украинской певицы Тины Кароль - тайна, покрытая мраком. Кажется, что все песни о любви она посвящает исключительно одному мужчине - покойному мужу Евгению Огиру.

После смерти любимого, певице приписывали множество романов, однако ни один из них так и не был подтвержден. Недавно артистка вернулась после долгого отсутствия в Украину, и уже интригует свою армию фанатов неоднозначными роликами.