Дженнифер Лопес пошла в спортзал и похвасталась сумкой за $200 тысяч

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес позволила себе прогулку с очень дорогим аксессуаром. Об этом сообщает портал пишет PageSix.
Знаменитость была замечена папарацци по пути в тренажерный зал. Лопес надела повседневную спортивную одежду, но прихватила с собой очень редкую и очень дорогую сумку от бренда Hermès ‒ модели Himalayan Birkin.
И это при том, что звезда была одета в укороченную толстовку и леггинсы Dip Dye от Niyama Sol с парой белых кроссовок.
Himalaya Birkin — в принципе на данный момент одна из самых дорогих дамских сумок в мире. Согласно данным аукциона Sotheby’s, такие аксессуары, которые сделаны из кожи египетских крокодилов, широко продаются минимум за 200 тысяч долларов США.
Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.
После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.
Там пара через несколько месяцев после свадьбы купила большой особняк.
Позднее Лопес решилась на кардинальные перемены имиджа ‒ и радикально изменила прическу.
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