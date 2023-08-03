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Дженнифер Лопес пошла в спортзал и похвасталась сумкой за $200 тысяч

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 13:07 обновлено 3 августа, 13:09
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Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила своих поклонников, взяв с собой в спортзал сумку Биркин стоимостью 200 тысяч долларов.
Лопес, сумка
Лопес решила взять с собой на прогулку очень дорогую сумку / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес позволила себе прогулку с очень дорогим аксессуаром. Об этом сообщает портал пишет PageSix.

Знаменитость была замечена папарацци по пути в тренажерный зал. Лопес надела повседневную спортивную одежду, но прихватила с собой очень редкую и очень дорогую сумку от бренда Hermès ‒ модели Himalayan Birkin.

И это при том, что звезда была одета в укороченную толстовку и леггинсы Dip Dye от Niyama Sol с парой белых кроссовок.

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Himalaya Birkin — в принципе на данный момент одна из самых дорогих дамских сумок в мире. Согласно данным аукциона Sotheby’s, такие аксессуары, которые сделаны из кожи египетских крокодилов, широко продаются минимум за 200 тысяч долларов США.

Лопес, сумка

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.

Там пара через несколько месяцев после свадьбы купила большой особняк.

Позднее Лопес решилась на кардинальные перемены имиджа ‒ и радикально изменила прическу.

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