Дженнифер Лопес сделала себе кардинально новый имидж: что поменялось

Легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес решилась на кардинальные перемены имиджа ‒ и радикально изменила прическу. Фото в новом образе она опубликовала на своей Instagram-странице.
На снимках крупным планом, которыми она поделилась с 247 миллионами фолловеров, ДжейЛо позирует в белой рубашке с желтыми вертикальными полосами и с новой прической. Ее стилист Лоренцо Мартин выстриг ей челку и покрасил локоны в светло-каштановый оттенок с медовыми элементами.
"Бах-бах #ThisIsMeNow @jlobeauty @hairbylorenzomartin", — подписала Лопес пост и не преминула прорекламировать продукты своего косметического бренда.
Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.
После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию. Там пара через несколько месяцев после свадьбы купила большой особняк.
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