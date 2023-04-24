"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диете

Легендарный американский актер и режиссер (обладатель "Оскара" за фильм "Арго") Бен Аффлек рассказал, что его не менее легендарная супруга, певица и актриса Дженнифер Лопес, в принципе не придерживается диет и ест все, что захочет. Об этом Аффлек рассказал в интервью своей коллеге Дрю Бэрримор.
По словам артиста, он считает Дженнифер самой великолепной женщиной в мире и каждый раз удивляется, как ей удается оставаться в такой потрясающей форме и при этом никак не ограничивать себя в питании.
"Позволь мне сказать кое-что, что тебя расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом", – сказал Аффлек.
Артист также говорит, что он много тренируется в спортзале, но ему все равно не удается выглядеть, как его супруга, человеком "возраста двадцати лет с идеальной кожей".
Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
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