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"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диете

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2023, 17:50 обновлено 24 апреля, 17:50
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Актер/режиссер Бен Аффлек стал гостем шоу Дрю Берримор и рассказал, что его жена Дженнифер Лопес "ест все, что хочет", включая пиццу.
Аффлек, Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарный американский актер и режиссер (обладатель "Оскара" за фильм "Арго") Бен Аффлек рассказал, что его не менее легендарная супруга, певица и актриса Дженнифер Лопес, в принципе не придерживается диет и ест все, что захочет. Об этом Аффлек рассказал в интервью своей коллеге Дрю Бэрримор.

По словам артиста, он считает Дженнифер самой великолепной женщиной в мире и каждый раз удивляется, как ей удается оставаться в такой потрясающей форме и при этом никак не ограничивать себя в питании.

"Позволь мне сказать кое-что, что тебя расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом", – сказал Аффлек.

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Артист также говорит, что он много тренируется в спортзале, но ему все равно не удается выглядеть, как его супруга, человеком "возраста двадцати лет с идеальной кожей".

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

Смотрите видео о деталях романтических отношений Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

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