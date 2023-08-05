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Иноагент Моргенштерн закрутил роман с украинской моделью

Анна Подгорная
5 августа 2023, 19:10 обновлено 5 августа, 19:10
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Избранницей репера стала скандальная Лиза Василенко, которая в Украине пользуется дурной славой.
Моргенштерн, Лиза Василенко
Моргенштерн и Лиза Василенко встречаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/morgen_shtern, instagram.com/elizabethvasilenko

Российский репер Моргенштерн внесен в "черный список" Минкульта Украины в апреле 2021 года. В мае 2022 года он был признан в стране-агрессоре иностранным агентом за осуждение войны в Украине. Сейчас артист официально подтвердил свой роман с украинской моделью и актрисой Лизой Василенко.

Впервые пару заметили вместе в Дубае на отдыхе в мае этого года. Теперь пара на своих страницах в Instagram выложили серию совместных фото, снятых папарацци - поцелуи, объятия, прогулки и улыбки.

В сети союз иноагента и украинской модели восприняли неоднозначно. Тут неприязнь к "хорошим русским" смешалась с позицией Василенко, которая до полномасштабной войны перебралась в рф, откуда поливала Украину грязью.

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В частности модель однажды заявила, что "лучше сдохнет в россии, чем в Украине". Позже она за эти слова извинилась, однако во время полномасштабной войны она продолжала жить в стране-агрессоре, никаких заявлений про войну и кошмар, который ее соотечественники вынуждены переживать из-за оккупантов, не делала.

Елизавета Василенко получила известность благодаря украинскому сериалу "Школа", где сыграла роль Лолы Гавриленко. Также ее можно заметить в фильмах "Давай танцуй!" и "Поцелуй на миллион".

Ранее в Сети появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой. На днях в прессе заговорили про развод артистов, теперь стало понятно, кто кого покинул и по какой причине.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разводится. Главред собрал для читателей интересные факты про его неудавшийся брак с подругой детства Софи Грегуар.

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