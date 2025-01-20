Потап сменил псевдоним и посмеялся над Украиной

Новое творческое амплуа Потапенка раскритиковали в Сети.

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Потап новости - Потап под псевдонимом Slavic Balagan посмеялся над Украиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Что сказал Потап:

Артист представился под новым творческим псевдонимом Slavic Balagan

Высказывания Славика показались украинцам оскорбительными

Украинский музыкальный продюсер и певец Алексей 'Потап' Потапенко анонсировал в марте мини-тур по США, в котором он выйдет на сцену в новом-сценическом альтер эго по имени Slavic Balagan. Для него артист уже создал отдельные аккаунты в социальных сетях, где опубликовал приветственный пост про Славика.

По словам Потапа, Балаган - артист из восточной Европы, целью творчества которого является высмеивание моральных устоев Запада. Их попирание якобы должно приносить людям счастье. Большой популярности Славик, парень в спортивном костюме, кожаной куртке и с массивными золотыми украшениями, пока не снискал - за 4 дня с момента создания аккаунта в Instagram на него подписалось чуть больше двухсот человек.

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А вот недоброжелателей Славик Балаган уже успел нажить. Украинскую аудиторию, которая прежде была недовольна отъездом Потапа из страны во время полномасштабной войны, возмутило то, как артист описывает свою родину в аккаунте Slavic Balagan.

"Я здесь, чтобы заставить вас смеяться и забыть обо всех этих глупых формальностях Запада, которые мешают вам обрести настоящее счастье! Костюмы, правила, политика, зарплаты - там, откуда я родом, у нас ничего этого нет. Особенно зарплаты. И все же мы счастливы. Вы тоже можете быть счастливы!" - пишет Славик Балаган.

Многим подобное описание показалось оскорбительным, и они засыпали Потапа негативными комментариями: "Прямий приклад, коли еволюція пішла в зворотному напрямку", "Господи, жах", "Фу, сам зганьбився, так ще й Батьківщину ганьбиш", "Самому не гидко, коли дивишся на себе в дзеркало?" и т.д.

Потап новости - Потап под псевдонимом Slavic Balagan посмеялся над Украиной / instagram.com/slavicbalagan

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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