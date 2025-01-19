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Голливудский дебют: 8-летняя дочь Дмитрия Ступки снимается для Netflix

Анна Подгорная
19 января 2025, 23:19
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Богдана Ступка - актриса в четвертом поколении.
Дмитрий Ступка с дочерью
Дочь Дмитрия Ступки Богдана стала актрисой - где снимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Кратко:

  • Богдана Ступка - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой
  • Девочка получила первую серьезную роль в США, где живет последние несколько лет

Украинский актер театра и кино Богдан Ступка основал актерскую династию которая теперь имеет целых четыре поколения - единственная (на данный момент) правнучка легендарного артиста Богдана также стала актрисой.

Про кинодебют 8-летней девочки в социальных сетях сообщила ее мама, телеведущая и владелица бьюти-салона Полина Логунова. Гордая родительница написала, что Богдана снимается для Netflix.

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"Сколько было вложено, сколько вкладывается, сколько еще впереди! Когда мне говорили "это глупости", "это нереально", "не трать на это время" я сократила все расходы, приемы своей пищи, покупку себе чего либо, чтобы настал этот день!" - похвасталась Логунова.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились в 2016 году. Их единственная дочь Богдана появилась на свет в 2017. Когда девочке исполнилось пять лет, родители развелись. Сейчас она и родители живут в США (но отдельно) - мама Богданы занимается не только развитием своего бизнеса, но и помогает дочери строить карьеру.

Богдана Ступка с мамой
Богдана Ступка с мамой / instagram.com/polinalogunova

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Кто такой Дмитрий Ступка?

Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

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