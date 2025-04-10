"Разбил мне сердце": Настя Каменских расплакалась и обмолвилась о расставании

Настя Каменских удивила поклонников своим признанием.

https://stars.glavred.info/razbil-mne-serdce-nastya-kamenskih-rasplakalas-i-obmolvilas-o-rasstavanii-10654976.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - отношения с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских опубликовала новое видео

Певица показалась в слезах

Украинская известная певица Настя Каменских спровоцировала новые слухи о разводе с рэпером Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине.

На своей странице в соцсетях певица показалась со слезами на глазах, где продемонстрировала разные состояния людей после расставания со своей половинкой.

видео дня

"Он разбил мне сердце", - написала Настя.

Отметим, уже давно ходят слухи о проблемах в браке Каменских и Потапа, ведь они не показываются вместе на публике и не публикуют общие фото.

Настя Каменских сейчас находится в Украине / фото: instagram.com, Потап

Также недавно Потап на концерте за границей пошутил о разводе с женой и поцеловал другую девушку.

Напомним, Настя и Потап поженились в 2019 году, но общих детей у пары пока нету. Также ранее рэперу приписывали роман с подругой Каменских – Анной Андрийчук.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред