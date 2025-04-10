"Разбил мне сердце": Настя Каменских расплакалась и обмолвилась о расставании

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- Настя Каменских опубликовала новое видео
- Певица показалась в слезах
Украинская известная певица Настя Каменских спровоцировала новые слухи о разводе с рэпером Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине.
На своей странице в соцсетях певица показалась со слезами на глазах, где продемонстрировала разные состояния людей после расставания со своей половинкой.
"Он разбил мне сердце", - написала Настя.
Отметим, уже давно ходят слухи о проблемах в браке Каменских и Потапа, ведь они не показываются вместе на публике и не публикуют общие фото.
Также недавно Потап на концерте за границей пошутил о разводе с женой и поцеловал другую девушку.
Напомним, Настя и Потап поженились в 2019 году, но общих детей у пары пока нету. Также ранее рэперу приписывали роман с подругой Каменских – Анной Андрийчук.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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