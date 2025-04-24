"Вовремя не снял штаны": известный певец рассказал правду о Потапе

Вы узнаете:
- Анатолий Матвийчук рассказал, что думает о Потапе
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Украинский известный певец и композитор Анатолий Матвийчук высказал свое мнение о рэпере Потапе, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
В интервью для OBOZ.UA Матвийчук отметил, что не понимает творчество Потапа и не верит, что он помогает ВСУ финансово.
"Я просто не верю его словам, потому что творчество Потапа говорит о нем гораздо больше. Я не знаю более циничного артиста в Украине. Причем он сделал цинизм своим творческим кредо. Вы, наверное, слышали его "шедевры" "Малибу" или "Волонтерка"? Здесь ничего не надо объяснять", - сказал певец.
Также он вспомнил о конфликте с рэпером в Сети после того, как в 2014 году Потап снял штаны на концерте в РФ.
"Я зацепил как-то его в сети стихотворением о том, что я в жизни что-то упустил, потому что вовремя не снял штаны где-то на сцене. Фамилию его я, конечно, не называл. Но он быстро ответил мне пренебрежительным "стишком". Но суть не в этом, а в другом - человек долгое время "снимал пенку" с люмпенов и маргиналов, которые не имеют никаких принципов, у которых в жизни только два критерия: "прикольно" и "отстой". Хорошо, что украинцы понемногу растут в своем понимании культуры", - добавил Анатолий.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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