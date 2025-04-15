Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение

Кратко:
- Потап отправился в Молдову
- Чем он там занимается
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, снял видео в кабине пилота вертолета.
На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующее видео.
"Узнать что-то новое никогда не поздно", – написал артист.
Также он отметил, что летал вместе с молдавским барабанщиком Петру Моисаевым над Молдовой, которую назвал "страной знаменитого Дана Балана". Кстати, вместе с Даном Потап был судьей шоу "Голос страны".
Отметим, Потап сбежал за границу вместе со своей женой Настей Каменских, но она уже вернулась в Украину, а вот у рэпера таких планов нет. В Украине также остался и его сын, который иногда приезжает к нему за границу, чтобы увидеться.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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