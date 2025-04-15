Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение

Потап решил немного развлечься.

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Потап - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап отправился в Молдову

Чем он там занимается

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, снял видео в кабине пилота вертолета.

На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующее видео.

видео дня

"Узнать что-то новое никогда не поздно", – написал артист.

Потап полетал в вертолете / фото: скрин instagram.com, Потап

Также он отметил, что летал вместе с молдавским барабанщиком Петру Моисаевым над Молдовой, которую назвал "страной знаменитого Дана Балана". Кстати, вместе с Даном Потап был судьей шоу "Голос страны".

Потап в Молдове / фото: скрин instagram.com, Потап

Отметим, Потап сбежал за границу вместе со своей женой Настей Каменских, но она уже вернулась в Украину, а вот у рэпера таких планов нет. В Украине также остался и его сын, который иногда приезжает к нему за границу, чтобы увидеться.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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