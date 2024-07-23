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Сергей Притула прокомментировал побег Руслана Ханумака из Украины: "Это грустно"

Анна Подгорная
23 июля 2024, 16:17
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Такие поступки, по мнению Притулы, подрывают доверие общества к публичным личностям в целом.
Сергей Притула, Руслан Ханумак
Руслан Ханумак сбежал из Украины - мнение Сергея Притулы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/hanumak

Выезд известных украинских личностей мужского пола и призывного за границу во время полномасштабной войны стал острым вопросом в нашей стране. Еще более остро общество воспринимает случае, когда такие мужчины выезжают якобы официально, но не возвращаются.

Ярким примером такого случая стал украинский актер и комик Руслан Ханумак: в начале июля он заявил, что уехал к сыну в США и останется рядом с ним. Дескать ему плевать, даже если его запишут в предатели. Выехал юморист, по его словам, законно - у него астма, из-за которой он получил отсрочку. Эта история всколыхнула общественность: ни астма, ни отсрочка не дают гражданину Украины права покинуть страну во время военного положения.

По мнению Сергея Притулы, шоумена и общественного деятеля, поступок Руслана Ханумака отбрасывает тень на всех публичных персон. Более того - то, что у юмориста получилось сбежать из Украины по каким-то особым условиям, обнажает одну из болевых точек современного украинского общества и органов власти. Об этом Притула заявил в подкасте "Гуртом та вщент".

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"Он выехал, всем ручкой помахал и сказал: "Пусть я буду уклонистом или предателем, но буду со своим ребенком". Когда ты публично узнаваемый человек, и ты обществу, которое страдает во время войны, и миллионам людей, которые не могут увидеть своих детей, говоришь: "А я могу, я уехал". И тут возникает вопрос, а как ты уехал? ... В украинском обществе невероятно высокий запрос на справедливость. Однако украинская власть, транслируя этот запрос наружу, не занимается этим чувством справедливости внутри украинского общества. Наверное, мы никогда не узнаем, каким образом Руслан Ханумак выехал из Украины. Если начать разматывать, то эта ниточка к какому-то клубочку все же доведет. Кто пропустил? На каких основаниях? Это очень печально", - заключил Сергей Притула.

Кто такой Сергей Притула?

Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

Кто такой Руслан Ханумак?

Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

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