"Осталась обида": Виницкая рассказала про месть Меладзе из-за ее ухода из ВИА Гры

С украинской певицы Алены Винницкой началась история девичьей поп-группы ВИА Гра. Она была в коллективе солисткой с ее первого состава (дебют - в сентябре 2000 года). Покинула проект артистка в январе 2003.
Несмотря на то, что в группе ее заменила Вера Брежнева, которая в последствии стала женой Константина Меладзе, Винницкая заявляет, что музыкальный продюсер мстил ей за уход из ВИА Гры и всячески препятствовал развитию ее сольной карьеры. Об этом певица рассказала в интервью Славе Демину.
Алена отметила, что она уже отпустила эту ситуацию, но все же осадок остался. Сегодня он не стремится возобновлять общение с Меладзе - своей вины он, по мнению Винницкой, не замечает, а сама первый шаг она делать не планирует. При этом его работу, как музыканта, певица ценит очень высоко.
"Что касается Кости – да, у меня остались такие, очень смешанные ощущения к нему. С одной стороны, у меня к нему уважение и благодарность великая. Я уважаю его как композитора. С другой стороны, осталась обида за то, что он не очень хорошо вел себя. Оно уже все осело, отошло, не хочется об этом даже вспоминать, но где-то маленькая обида есть. ... Я считаю, что человек просто сам должен дойти до чего-то, позвонить и сказать: "Я хотел бы извиниться". Хотя мне его извинения по большому счету не нужны, я не хочу этих отношений затрагивать", - призналась Винницкая.
Кто такая Алена Винницкая?
Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".
В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что в семье Эктора Хименес-Браво произошло пополнение. Кулинар даже показал малышей, которым помогал, впервые в своей жизни, появиться на свет.
Также украинский футболист и общественный деятель Андрей Шевченко с гордостью показал 17-летнего сына, который играет за сборную Украины по футболу - родные души встретились на поле.
Читайте также:
- Внушительный "булыжник": Леся Никитюк засветилась с кольцом на пальце
- "Противно смотреть": Кристина Соловий опозорилась вульгарными танцами на сцене
- "Холостяк" Александр Терен оказался в эпицентре взрыва в Одессе - подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред