"Осталась обида": Виницкая рассказала про месть Меладзе из-за ее ухода из ВИА Гры

Первая солистка ВИА Гры призналась, какими глазами она смотрит на музыкального продюсера теперь.

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Алена Винницкая рассказала про отношения с Константином Меладзе после ее ухода из ВИА Гры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, скриншот YouTube

С украинской певицы Алены Винницкой началась история девичьей поп-группы ВИА Гра. Она была в коллективе солисткой с ее первого состава (дебют - в сентябре 2000 года). Покинула проект артистка в январе 2003.

Несмотря на то, что в группе ее заменила Вера Брежнева, которая в последствии стала женой Константина Меладзе, Винницкая заявляет, что музыкальный продюсер мстил ей за уход из ВИА Гры и всячески препятствовал развитию ее сольной карьеры. Об этом певица рассказала в интервью Славе Демину.

Алена отметила, что она уже отпустила эту ситуацию, но все же осадок остался. Сегодня он не стремится возобновлять общение с Меладзе - своей вины он, по мнению Винницкой, не замечает, а сама первый шаг она делать не планирует. При этом его работу, как музыканта, певица ценит очень высоко.

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"Что касается Кости – да, у меня остались такие, очень смешанные ощущения к нему. С одной стороны, у меня к нему уважение и благодарность великая. Я уважаю его как композитора. С другой стороны, осталась обида за то, что он не очень хорошо вел себя. Оно уже все осело, отошло, не хочется об этом даже вспоминать, но где-то маленькая обида есть. ... Я считаю, что человек просто сам должен дойти до чего-то, позвонить и сказать: "Я хотел бы извиниться". Хотя мне его извинения по большому счету не нужны, я не хочу этих отношений затрагивать", - призналась Винницкая.

Кто такая Алена Винницкая? Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".

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