В семье Эктора Хименес-Браво пополнение: "Моя девочка стала мамой"

Судья "МастерШеф" с гордостью рассказал про появление малышей.

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Эктор Хименес-Браво новости - Эктор из МастерШеф сообщил о пополнении в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в начале июля сообщил, что совсем скоро его семья станет больше. Он опубликовал кадры УЗИ - его любимая собачка Лупита оказалась беременной.

Теперь же он поделился в своем блоге в Instagram с поклонниками, что Лупита стала мамой - кулинар показал трогательное видео с новорожденными щенками. Также Эктор рассказал, что принимал у своей питомицы роды.

"Вчера впервые в жизни принимал роды. Знаете, дело не легкое но мы с Лупитой и Клопиком справились. Моя девочка стала мамой. Так интересно наблюдать было за ней, как она сразу начала облизывать щенков, как она их обнюхивала и подпускала к себе... Сейчас она просто не отходит от них и я тоже", - пишет Хименес-Браво.

видео дня

В комментариях поклонники шеф-повара поздравляют его с тем, что он стал "дедушкой". Они оставили кулинару добрые пожелания и поздравления с важным событием в его жизни.

Смотрите видео с новыми питомцами Эктора Хименес-Браво:

Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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