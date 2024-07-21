Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала про кризисы в отношениях с министром

Светлана Павелецкая поделилась рецептом от неурядиц в паре.

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Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая рассказала подробности отношений с Дмитрием Кулебой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально вместе с весны 2023 года. Время от времени влюбленные делятся в социальных сетях трогательными моментами из совместной жизни.

Впрочем, возлюбленная политика не боится показать и неидеальную сторону их отношений. Так недавно во время беседы с подписчиками в Instagram Павелецкая призналась, что в ее романе с Кулебой были кризисы.

Светлана убеждена, что это - нормальный этап развития отношений. Главное при этом сохранять взаимоуважение и любовь к партнеру.

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"Бывает разное, всегда. Главное всегда беречь и ценить друг друга. И говорить. Когда есть любовь, нет проблем, которые невозможно решить", - говорит избранница Дмитрия Кулебы.

Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая рассказала подробности отношений с Дмитрием Кулебой / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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