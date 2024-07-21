Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала про кризисы в отношениях с министром

Соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально вместе с весны 2023 года. Время от времени влюбленные делятся в социальных сетях трогательными моментами из совместной жизни.
Впрочем, возлюбленная политика не боится показать и неидеальную сторону их отношений. Так недавно во время беседы с подписчиками в Instagram Павелецкая призналась, что в ее романе с Кулебой были кризисы.
Светлана убеждена, что это - нормальный этап развития отношений. Главное при этом сохранять взаимоуважение и любовь к партнеру.
"Бывает разное, всегда. Главное всегда беречь и ценить друг друга. И говорить. Когда есть любовь, нет проблем, которые невозможно решить", - говорит избранница Дмитрия Кулебы.
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
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Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская поставила на место подписчицу, которая заявляла, что артистка пропагандирует нелюбовь к себе.
Также известный украинский хореограф Алена Шоптенко показала кадры из новой черно-белой фотосессии, которой отметила свои внешние и внутренние перемены.
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