Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась кадрами новой черно-белой фотосессии, в которой она показала стройные ножки и горячий образ.
Как написала она на своей странице в Instagram, любые жизненные потрясения приводят к внешним и внутренним изменениям. "Важно их осознать и запечатлеть. Скоро поделюсь с вами своими", - интригует она.
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Кто такая Алена Шоптенко?
Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
Селебрити позирует в черном пиджаке, а также ярких сетчатых колготах. Ее образ завершают яркие туфли-лодочки.
Она также позирует в высоких трусах, которые подчеркивают ноги красивой формы танцовщицы.
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Напомним, ранее хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.
Ранее также Алена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара.
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