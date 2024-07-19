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Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии

Алена Кюпели
19 июля 2024, 20:44
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Алена Шоптенко показала кадры из новой черно-белой фотосессии.
Алена Шоптенко показалась в новой фотосессии
Алена Шоптенко показалась в новой фотосессии / Коллаж Главред, фото Instagram/alena_shoptenko

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась кадрами новой черно-белой фотосессии, в которой она показала стройные ножки и горячий образ.

Как написала она на своей странице в Instagram, любые жизненные потрясения приводят к внешним и внутренним изменениям. "Важно их осознать и запечатлеть. Скоро поделюсь с вами своими", - интригует она.

Кто такая Алена Шоптенко?

Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

Селебрити позирует в черном пиджаке, а также ярких сетчатых колготах. Ее образ завершают яркие туфли-лодочки.

Она также позирует в высоких трусах, которые подчеркивают ноги красивой формы танцовщицы.

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Напомним, ранее хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.

Ранее также Алена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара.

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