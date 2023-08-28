Елена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара

Решительность Дикусара для танцовщицы не стала сюрпризом.

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Елена Шоптенко рассказала, как относится к Дмитрию Дикусару, который сейчас на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/alena_shoptenko

27 февраля танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который блистал талантом на лучших мировых паркетах, сообщил, что пополнил ряды ВСУ и отправляется защищать нашу страну от оккупантов. У многих поклонников его таланта и харизмы такая решительность артист вызвала смешанные чувства удивления и гордости.

Однако вторая жена Дмитрия, танцовщица и хореограф Елена Шоптенко, в своем недавнем интервью отметила, что его поступок соответствовал его убеждениям и особенностям характера.

"Дима всегда был за справедливость. Он прекрасный человек, у него высокие ценности. Я всегда испытывала к Диме большое уважение. У нас на самом деле очень хорошие отношения. Конечно, страшно. Но я верю и знаю, что все будет хорошо", - рассказывает она.

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Меж тем постоянную связь с Дикусаром Шоптенко не поддерживает. Танцовщица признается, что интересуется судьбой бывшего возлюбленного, однако новости про него узнает через их общего знакомого.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар были женаты с 2013 по 2016 год. И на данный момент воин-танцор все еще является венчанным мужем хореографа, хотя та уже 7 лет замужем за другим мужчиной. Одной из причин разрыва с Дикусаром Елена называла свою чрезмерную увлеченность карьерой, из-за чего на обустройство семейной жизни у нее далеко не всегда хватало сил.

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