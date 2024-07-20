"Это нужно лечить": Наталья Могилевская не выдержала и поставила на место подписчицу

Наталья Могилевская ответила подписчице на хейт в свою сторону.

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Наталья Могилевская объяснила подписчице свое решение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская решила уточнить фанатам для чего именно она решила сбросить вес.

Отметим, на странице певицы в соцсетях подписчица раскритиковала Наталью и обвинила ее в пропаганде нелюбви к себе.

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"Очень жаль, что такую глупость пропагандируете в массы. А потом девушки и женщины не умеют любить свое тело и принимать себя такими, как они есть, не идеалом, навязанным социумом", – написала подписчица.

Могилевская решила объяснить свое решение похудеть и ответила:

"Большой вес, с ожирением печени, начиная с лишних 10, 20, 30 кг, является проблемой. Психологической, дисциплинарной или биохимической. Это нужно лечить. Так же, как и любое другое расстройство здоровья".

Наталья Могилевская ответила подписчице / фото: скрин instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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