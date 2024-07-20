"Это нужно лечить": Наталья Могилевская не выдержала и поставила на место подписчицу

Украинская певица Наталья Могилевская решила уточнить фанатам для чего именно она решила сбросить вес.
Отметим, на странице певицы в соцсетях подписчица раскритиковала Наталью и обвинила ее в пропаганде нелюбви к себе.
"Очень жаль, что такую глупость пропагандируете в массы. А потом девушки и женщины не умеют любить свое тело и принимать себя такими, как они есть, не идеалом, навязанным социумом", – написала подписчица.
Могилевская решила объяснить свое решение похудеть и ответила:
"Большой вес, с ожирением печени, начиная с лишних 10, 20, 30 кг, является проблемой. Психологической, дисциплинарной или биохимической. Это нужно лечить. Так же, как и любое другое расстройство здоровья".
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.
А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.
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