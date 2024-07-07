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Могилевская похвасталась шикарными формами в обтягивающем трико

Алена Кюпели
7 июля 2024, 00:04
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Певица Могилевская похвасталась спортивным телом.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская порадовала поклонников свежим фото/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская известная певица Наталья Могилевская показала себя в спортивном трико, в котором, к слову, ей было очень красиво.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото, как сидит на коврике для йоги.

48-летняя Могилевская сидит в черных лосинах и сером боди, демонстрируя подтянутые ягодицы. "Объявляю марафон "Богиня ко дню рождения". Надеюсь, 2 августа, я, красотка, приму ваши поздравления. Я знаю интерес к теме. Я могу делиться с вами знаниями и отвечать на ваши вопросы", - написала Наталья.

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Она также добавила, что может рассказать подписчикам о том, как выбрать тренировки, какие анализы нужно сдавать, выбрать систему питания и прочее.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

"Если хотите, буду посылать фотографии своего рациона, что я ем и свои рецепты. Буду знакомить вас с людьми, с которыми я познакомилась", - добавила она.

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонниковмилейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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