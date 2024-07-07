Могилевская похвасталась шикарными формами в обтягивающем трико

Украинская известная певица Наталья Могилевская показала себя в спортивном трико, в котором, к слову, ей было очень красиво.
На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото, как сидит на коврике для йоги.
48-летняя Могилевская сидит в черных лосинах и сером боди, демонстрируя подтянутые ягодицы. "Объявляю марафон "Богиня ко дню рождения". Надеюсь, 2 августа, я, красотка, приму ваши поздравления. Я знаю интерес к теме. Я могу делиться с вами знаниями и отвечать на ваши вопросы", - написала Наталья.
Она также добавила, что может рассказать подписчикам о том, как выбрать тренировки, какие анализы нужно сдавать, выбрать систему питания и прочее.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
"Если хотите, буду посылать фотографии своего рациона, что я ем и свои рецепты. Буду знакомить вас с людьми, с которыми я познакомилась", - добавила она.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонниковмилейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.
А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.
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