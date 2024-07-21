Камалия показала редкое фото с отцом в день его юбилея

Дорогой сердцу певицы мужчина замечательно выглядит в своем элегантном возрасте.

https://stars.glavred.info/kamaliya-pokazala-redkoe-foto-s-otcom-v-den-ego-yubileya-10582385.html Ссылка скопирована

Камалия новости - как выглядит отец певицы Камалии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия в социальных сетях часто рассказывает про свою семью, однако один очень важный человек в большинстве случаев все же остается в тени. Это отце артистки.

Недавно Виктору Анатольевичу, в прошлом - военному летчику, исполнилось 70 лет. Звездная дочь поздравила его в своем блоге в Instagram, и показала редкое фото с ним.

В подписи к снимку Камалия отметила мужество и патриотизм папы, которыми она восхищается. Также она подчеркнула, что Виктор Анатольевич во многом является примером для многих членов ее семьи.

видео дня

"Дорогой папа! Поздравляю тебя с 70-летним юбилеем! Ты настоящий молодец и пример для всех нас. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, здоровье и счастье! Ты заслуживаешь всего самого лучшего в мире", - написала Камалия.

Камалия новости - как выглядит отец певицы Камалии / instagram.com/kamaliyaofficial/

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская поставила на место подписчицу, которая заявляла, что артистка пропагандирует нелюбовь к себе.

Также известный украинский хореограф Алена Шоптенко показала кадры из новой черно-белой фотосессии, которой отметила свои внешние и внутренние перемены.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред