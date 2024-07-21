Камалия показала редкое фото с отцом в день его юбилея

Украинская певица Камалия в социальных сетях часто рассказывает про свою семью, однако один очень важный человек в большинстве случаев все же остается в тени. Это отце артистки.
Недавно Виктору Анатольевичу, в прошлом - военному летчику, исполнилось 70 лет. Звездная дочь поздравила его в своем блоге в Instagram, и показала редкое фото с ним.
В подписи к снимку Камалия отметила мужество и патриотизм папы, которыми она восхищается. Также она подчеркнула, что Виктор Анатольевич во многом является примером для многих членов ее семьи.
"Дорогой папа! Поздравляю тебя с 70-летним юбилеем! Ты настоящий молодец и пример для всех нас. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, здоровье и счастье! Ты заслуживаешь всего самого лучшего в мире", - написала Камалия.
Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская поставила на место подписчицу, которая заявляла, что артистка пропагандирует нелюбовь к себе.
Также известный украинский хореограф Алена Шоптенко показала кадры из новой черно-белой фотосессии, которой отметила свои внешние и внутренние перемены.
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