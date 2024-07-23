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Вот это воссоединение: Ирина Билык помирилась с Димой Коляденко

Анна Подгорная
23 июля 2024, 02:00
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Теперь в эпатажной парочке Билык-Коляденко снова наступил мир (но это не точно).
Ирина Билык, Дмитрий Коляденко​
Ирина Билык новости - Дмитрий Коляденко и Ирина Билык помирились на концерте​ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/kolyadenkodima_official

В мае 2024 года популярный украинский шоумен, хореограф и певец Дмитрий Коляденко сообщил, что окончательно рассорился и прервал общение с Ириной Билык. С украинской поп-дивой он был в отношениях в начале двухтысячных, а затем они дружили почти двадцать лет.

Поэтому появление артистов вместе на одной сцене во время сольного концерта Билык в Киеве для многих поклонников пары стало большим сюрпризом. Певица оригинально пригласила бывшего мужа и друга на сцену.

"Для этого концерта и до завтрашнего дня, потому что у него завтра (22 июля – прим. редактора) День рождения, я с ним помирилась. Но потом я снова его заблокирую, хорошо? Дима Коляденко!" - произнесла Ирина. Затем "заклятые" друзья исполнили дуэтом песню "Фарби".

Вероятно, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко действительно вновь стали друзьями, ведь певица сдержала свое обещание, и поздравила шоумена с его праздником в социальных сетях на следующий день.

Ирина Билык, Дмитрий Коляденко​
Ирина Билык новости - Дмитрий Коляденко и Ирина Билык помирились на концерте​ / instagram.com/bilyk_iryna

Смотрите видео выступления Ирины Билык и Димы Коляденко:

Кто такая Ирина Билык?

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такой Дима Коляденко?

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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Ирина Билык шоу-бизнес Дима Коляденко новости шоу бизнеса
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