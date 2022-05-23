16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами в мини

Злата Митчелл показала фигуру в мини-платье / instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл - старшая дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут. Девушке 16 лет и сейчас она живет и учится в США.

Недавно Злата показала молодого человека, с которым она состоит в отношениях. Он также стал участником нового ролика в TikTok Митчелл.

Она сняла видео, на котором прогуливается по коридору в ошеломительно коротком платье с глубоким декольте и на тонких бретельках. На плечи она накинула черную куртку, которая, вероятно, и принадлежит ее бойфренду - американцу по имени Оскар.

Сам молодой человек появляется в кадре буквально на несколько секунд, затем уступает место своей даме. Митчелл грациозной походкой идет к камере, берет ее, демонстрируя глубину выреза вблизи, а затем - выключает.

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