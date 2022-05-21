Вожделенная Моника Беллуччи в пикантном корсаже показала "сладкую жизнь"

Актриса перевоплотилась в культовую блондинку.
Актриса и модель, секс-символ всей Италии Моника Беллуччи разогрела воображение своих поклонников кардинальной сменой образа. И результат превзошел всякие ожидания.
На своей странице в Instagram артистка показала промо-фото для фильма Девушка в фонтане, где она сыграла Аниту Экберг - шведскую актрису, которая завоевала славу и популярность благодаря картине Феллини Сладкая жизнь.
Именно эту дольче вита Беллуччи и воплотила на фото. Перед фанатам она предстала с буйной копной светлых волос, уложенных голливудскими крупными волнами.
Для съемок актриса примерила два наряда: черное платье-футляр с глубоким декольте, которая она невзначай поглаживает, глядя на себя в зеркало; и платье с подплечниками и акцентом на талии. В глубоком вырезе виднеются очертания корсажа.
Во втором наряде Беллуччи позирует, вальяжно раскинувшись на диване, в то время как к ней тянутся несколько пар мужских рук.
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