Бритни Спирс рассказала, как ела пластилин из рук случайных знакомых

Бритни Спирс во время медового месяца ела пластилин / instagram.com/britneyspears

40-летняя поп-дива Бритни Спирс продолжает делиться с поклонниками историями о своих приключениях во время медового месяца. Совсем недавно певица отгуляла свадьбу со своим женихом - моделью и фитнесс-тренером Сэмом Асгари.

Спирс рассказала на своей странице в Instagram, что во время путешествия по островам познакомилась с молодой семьей из Чикаго. У пары двое детей - четырехлетний мальчик, с которым Бритни играла в пинг-понг, и полугодовалая девочка.

Малышку певица, которая недавно потеряла ребенка, не спускала с рук. Младенец настолько понравился Спирс, что она даже разделила с ним необычную трапезу.

Так артистка рассказала, что застала маленькую девочку за поеданием пластилина. "Малышка ела розовый пластилин, и ее мама сказала: "Ты тоже можешь есть пластилин"… Я думала, она издевается надо мной!!! Она посоветовала мне попробовать… так что я села с этой прекрасной семьей и съела розовый пластилин", - рассказала Спирс.

Певица призналась, что общение с этими детьми напомнило ей ее собственных детей, когда они были совсем маленькими. У Бритни есть двое сыновей Шон Престон (16 лет) и Джейден Джеймс (15 лет) от предыдущего брака с Кевином Федерлайном.

Бритни Спирс с ребенком, который угостил ее пластилином / instagram.com/britneyspears

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Напомним, на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

Также на праздничную церемонию тайно проник первый муж поп-певицы, Джейсон Александр, который устроил настоящий переполох среди гостей.

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