Бритни Спирс рассказала, как ела пластилин из рук случайных знакомых

Компанию певице составила шестимесячная девочка.
40-летняя поп-дива Бритни Спирс продолжает делиться с поклонниками историями о своих приключениях во время медового месяца. Совсем недавно певица отгуляла свадьбу со своим женихом - моделью и фитнесс-тренером Сэмом Асгари.
Спирс рассказала на своей странице в Instagram, что во время путешествия по островам познакомилась с молодой семьей из Чикаго. У пары двое детей - четырехлетний мальчик, с которым Бритни играла в пинг-понг, и полугодовалая девочка.
Малышку певица, которая недавно потеряла ребенка, не спускала с рук. Младенец настолько понравился Спирс, что она даже разделила с ним необычную трапезу.
Так артистка рассказала, что застала маленькую девочку за поеданием пластилина. "Малышка ела розовый пластилин, и ее мама сказала: "Ты тоже можешь есть пластилин"… Я думала, она издевается надо мной!!! Она посоветовала мне попробовать… так что я села с этой прекрасной семьей и съела розовый пластилин", - рассказала Спирс.
Певица призналась, что общение с этими детьми напомнило ей ее собственных детей, когда они были совсем маленькими. У Бритни есть двое сыновей Шон Престон (16 лет) и Джейден Джеймс (15 лет) от предыдущего брака с Кевином Федерлайном.
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Напомним, на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.
Также на праздничную церемонию тайно проник первый муж поп-певицы, Джейсон Александр, который устроил настоящий переполох среди гостей.
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