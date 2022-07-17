Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

Наталья Могилевская стала тетей - у нее родился племянник / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская в интервью для Сніданку с 1+1 рассказала, что ее семья стала на одного человека больше. Об этом сообщает ТСН.

Артистке посчастливилось найти свою любовь во время полномасштабной войны в Украине. Загадочный мужчина сопровождает ее во время концертов для ЗСУ и беженцев, а также помогает ей в ее волонтерской деятельности.

Кроме того он уже стал важной частью жизни Могилевской, ведь помог появится на свет ребенку ее сестры - вывез беременную девушку из охваченной войной Украины.

У нее впоследствии родился сын - племянник Наталии. "Мы вместе с любимым помогли уехать моей сестре во Францию. Она родила мальчика", - поделилась радостным событием артистка.

Для нее появление на свет малыша крайне важно: своих детей Могилевская не имеет, хотя очень о них мечтает. Поклонники артистки надеются, что с появлением в ее жизни любимого мужчины, певице все же удастся почувствовать себя матерью.

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Ранее Наталья Могилевская рассказала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.

Также певица рассказала, что в Мариуполе под обстрелами погибло ее детство в лице ее родного дяди, к которому она часто приезжала на лето.

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