УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

17 июля 2022, 02:48

Война помогла артистке обрести любимого человека.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская стала тетей - у нее родился племянник / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская в интервью для Сніданку с 1+1 рассказала, что ее семья стала на одного человека больше. Об этом сообщает ТСН.

Артистке посчастливилось найти свою любовь во время полномасштабной войны в Украине. Загадочный мужчина сопровождает ее во время концертов для ЗСУ и беженцев, а также помогает ей в ее волонтерской деятельности.

Кроме того он уже стал важной частью жизни Могилевской, ведь помог появится на свет ребенку ее сестры - вывез беременную девушку из охваченной войной Украины.

У нее впоследствии родился сын - племянник Наталии. "Мы вместе с любимым помогли уехать моей сестре во Францию. Она родила мальчика", - поделилась радостным событием артистка.

Для нее появление на свет малыша крайне важно: своих детей Могилевская не имеет, хотя очень о них мечтает. Поклонники артистки надеются, что с появлением в ее жизни любимого мужчины, певице все же удастся почувствовать себя матерью.

Читайте такжеСтонет и запихивается пиццей: Регина Тодоренко показала, как проходили ее домашние роды

Ранее Наталья Могилевская рассказала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.

Также певица рассказала, что в Мариуполе под обстрелами погибло ее детство в лице ее родного дяди, к которому она часто приезжала на лето.

Другие новости:

шоу-бизнес Наталья Могилевская Могилевская новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:48

Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

02:45

"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФВидео

02:10

Украину ждет погодная аномалия: синоптик дал прогноз на августВидео

00:51

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:40

Бритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммыВидео

Реклама
16 июля, суббота
23:50

У Зеленского ответили на угрозы Италии из-за поставок военной помощи УкраинеВидео

23:18

В Украине рекордно взлетела стоимость сахара: что будет с ценой дальшеВидео

23:04

Оккупанты несут значительные потери: у россиян не получается полностью захватить Луганскую областьВидео

23:02

Удары HIMARS и "штурм": в ОП раскрыли сценарий освобождения юга УкраиныВидео

22:35

Предатель "сливал" данные РФ: задержан экс-начальник крымского главка СБУВидео

22:35

Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

22:13

Зеленский резко предупредил украинцев о фейках из России и "массовых ракетных ударах"Видео

22:02

Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФВидео

21:33

Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФВидео

21:30

Оккупанты атаковали "Искандерами" Покровск и полностью уничтожили село: много погибшихВидео

21:14

Потап показал, как выглядит после паралича лицаВидео

20:55

"Угроза есть": в разведке не исключили новую атаку РФ из БеларусиВидео

20:34

Зачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУВидео

20:28

Суд в Гааге в октябре перейдет к рассмотрению дела о геноциде украинцев - МИДВидео

20:10

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

Реклама
20:06

"Ты - само лето!": 54-летняя Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье засветила стройные ножки

19:59

Новые ракеты для HIMARS уничтожат логистику РФ: в Раде раскрыли детали поставок из СШАВидео

19:52

Пьете один мусор каждый день: какой чай самый вредный и несет невероятную опасностьВидео

19:31

РФ нанесла ракетный удар по Украине с Каспия: что известно о "прилетах" и разрушенияхВидео

19:30

Отставка премьер-министров в ЕС: будут ли последствия для Украинымнение

19:19

В Германии отменили концерт и "выдворили" путинскую певицуВидео

18:58

Штурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступитьВидео

18:49

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

18:44

"Она в Черновцах": российский актер Юшкевич попрощался с матерью и поддержал "спецоперацию"

18:42

"Это не война лишь против Украины": в Чехии призвали дать ВСУ боевую авиациюВидео

18:13

"Нас просто убивают": мама погибшей в Виннице девочки рассказала о пережитомВидео

18:10

"Началась репетиция осеннего замеса": астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежкаВидео

17:33

Оккупантов сожгли вместе с танками: в ВСУ показали "огненные" кадрыВидео

17:17

Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии над родственником

17:10

Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

16:58

Зачистка Крыма HIMARS: в ГУР раскрыли цели дальнобойных РСЗОВидео

16:50

Будет много вкусного варенья: как получить ведро смородины с кустаВидео

16:42

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

16:38

"Будет перелом в войне в пользу Украины": в разведке предупредили о новом наступлении России

16:34

Беларусь пойдет войной на Украину, перелома не будет: астролог озвучил тревожный прогнозВидео

Реклама
16:33

Огневой налет на Луганщине: бойцы Kraken уничтожили 60 оккупантов и взяли пленныхВидео

16:20

Украина превратится в "реку": синоптики предупредили о циклоне с мощными ливнямиВидео

16:16

Множественные травмы и несчастный случай: раскрыты подробности смерти Иваны Трамп

15:59

Дезертируют взводами с передовой: оккупанты рассказывают, как бегут из УкраиныВидео

15:45

"Я не хочу соревноваться с убийцами": украинская спортсменка публично набросилась на россиянокВидео

15:35

"Уверена, что злоумышленники будут найдены": Камалия стала жертвой мошенников

15:32

Дальнобойный ЗРК прикроет небо: ВСУ вооружат двумя батареями NASAMSВидео

15:29

Почему украинцам надо бить врага не только "химарсами" и "байрактарами"мнение

15:28

"Когда люди спали, на них обрушился подъезд": в Чугуеве ракета убила супруговФотоВидео

14:58

Разорвать блокаду РФ: в США спрогнозировали сроки контрудара ВСУ на югеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять