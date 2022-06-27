Наталья Могилевская призналась в своих кровожадных фантазиях о Путине: "Я неплохо делаю это"

Наталья Могилевская рассказала, что бы сделала с Путиным при встрече / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская в интервью для Фактов ответила на вопрос, над которым задумывается каждый украинец ежедневно уже более четырех месяцев.

Артистка рассказала, что если бы ей представилась возможность встретиться с Владимиром Путиным, президентом страны-агрессора России, она бы не стала тратить время на пустую болтовню. У нее для президента-тирана припасено нечто более лучшее.

"Врага нужно просто убивать. Молча, без ненависти, спокойно и контрольным в голову. Я неплохо стреляю, и думаю, что уничтожила бы его молча – это касается и людей возле него. Ведь ему на смену может кто-нибудь прийти", - хладнокровно заявила Могилевская.

При этом певица не стала мелочиться, и из всего возможного оружия выбрала "тяжелую артиллерию": "Лучше это сделать с помощью огнемета или даже танка. Чтобы уничтожить сразу весь режим".

Могилевская призналась, что, безусловно, благодарит судьбу, за то что война свела ее с новым возлюбленным, однако прощать оккупантам во главе с Путиным их зверства не намерена.

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Ранее Наталья Могилевская рассказала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.

Также певица рассказала, что в Мариуполе под обстрелами погибло ее детство в лице ее родного дяди, к которому она часто приезжала на лето.

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