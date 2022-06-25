Наталья Могилевская рассказала о необычной клятве, которую сдерживает уже 25 лет

Наталья Могилевская рассказала о клятве, которую сдерживает 25 лет / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская в интервью телеканалу Украина, рассказала, почему не покинула страну, когда началась полномасштабная война.

Могилевская была одной из первых звезд, которые начали помогать пострадавшим от российской агрессии - развозила еду и воду по убежищам, давала импровизированные концерты, сейчас занимается волонтерством и выступает для ЗСУ.

Ведущие поинтересовались у артистки, почему же она, как многие ее коллеги, не отправилась, например, с благотворительным туром по миру, или просто не выехала из страны в поисках безопасного места.

"Много причин. Первая причина, наверное, то, что когда ты выходишь замуж, ты стоишь с мужем, и, глядя ему в глаза, говоришь "в горе и радости". Что бы там не произошло, ты даешь свою клятву быть вместе. И 25 лет назад я дала такую ​​клятву, когда впервые вышла на сцену. И 25 лет я чувствовала, как народ меня поддерживал. И были минуты, когда мне жить не хотелось, не то что делать следующий шаг. К сожалению, такой момент бывает у каждого человека. Но люди настолько меня поддерживали, настолько мои концерты всегда были наполнены такой любовью, такой благодарностью, что прямо сегодня, в трудную минуту, как это может быть по-другому. Народные артисты должны быть с народом, мне кажется. А как иначе?", - рассказала Могилевская.

Она также подчеркнула, что за все 4 месяца войны ей ни разу не было страшно - родная земля помогала. Поэтому ей было так просто принять решение остаться.

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Ранее Наталья Могилевская рассказала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.

Также певица рассказала, что в Мариуполе под обстрелами погибло ее детство в лице ее родного дяди, к которому она часто приезжала на лето.

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