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Жарит котлеты и печет утки: Пугачева выхаживает тяжелобольного Моисеева

16 июля 2022, 14:14

Артисты дружат на протяжении многих лет.

Борис Моисеев, Алла Пугачева
Пугачева выхаживает тяжелобольного Моисеева / скриншот

Певец Борис Моисеев оставил сцену уже семь лет назад. Артист перенес два инсульта, и периодически возникают слухи о том, что артист находится в очень печальном состоянии.

Концертный директор звезды Сергей Горох их опровергает - по его словам, Моисеев чувствует себя нормально. Более того, певец намерен посетить Юрмалу, где встретится с Аллой Пугачевой.

"Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении. В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале", - рассказал российским журналистам Горох.

Также он отметил, что Примадонна взяла шефство над другом молодости и коллегой.

Читайте также"Прощается с жизнью ежедневно": прикованный к постели Моисеев молит о смерти"Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами – просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке – все, что он любит, много всего вкусного. Когда Алла Борисовна находилась в Москве, то часто готовила Боре его любимые котлеты, в последний раз перед отъездом передала утку в абрикосах", - рассказал концертный директор Моисеева.

Ранее музыкальный продюсер, шоумен и певец Алексей Потапенко не на шутку испугал поклонников своим внешним видом. Долгое время он не публиковал свои фотографии или видео со своим участием, что вызывало у его аудитории немало беспокойства.

Недавно он показал ролик и серию снимков, сделанных во время благотворительного концерта для украинцев в Мадриде. Его вид ошарашил фанатов - половина лица перекошена и неподвижна, как иногда случается при инсульте.

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