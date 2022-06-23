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Лицо похоже на перекошенную маску: Потап сильно изменился из-за болезни

23 июня 2022, 20:55

Шоумен, превозмогая свой недуг, вышел к зрителям, чтобы помочь в сборе средств для украинцев.

Потап с перекошенным лицом появился на концерте в Мадриде / instagram.com/realpotap

Музыкальный продюсер, шоумен и певец Алексей 'Потап' Потапенко не на шутку испугал поклонников своим внешним видом. Долгое время он не публиковал свои фотографии или видео со своим участием, что вызывало у его аудитории немало беспокойства.

Недавно он показал ролик и серию снимков, сделанных во время благотворительного концерта для украинцев в Мадриде. Его вид ошарашил фанатов - половина лица перекошена и неподвижна, как иногда случается при инсульте.

К счастью, у Потапенко оказался всего лишь простуженным нерв на лице - заболевание неприятное, но вполне излечимое. Вопреки плохому самочувствию и невозможности выступить на концерте, как артист, Потап все же не остался без дела.

Он спустился в толпу слушателей концерта с коробкой для пожертвований. За время выступлений украинский артистов ему удалось собрать 10 тысяч евро.

"Для меня это было сверхважно, не сказав ни слова на сцене, сделать то, что должен делать украинский артист сегодня - поддержать наших людей морально и передать все до цента на помощь Украине, увидеть родные глаза и с каждым сделать фото!" - рассказал о своих впечатлениях шоумен.

Потап с перекошенным лицом появился на концерте в Мадриде / instagram.com/realpotap

В комментариях артиста благодарят за самоотдачу и желают скорейшего выздоровления:

"Олексій ви так змінилися з початку війни. До війни були веселі, а зараз в очах біль і сум. Кожен українець змінився.Вірю, що радість та щастя повернеться до кожного. Здоров’я вам".

"Здоров’я та миру".

"Браво, Олексій, дякую, ви справжній українець!!!"

"Потап бережи себе. Дякую вам усім за допомогу для України ❤️❤️".

"Ви прекрасний! Бережи вас Боже і вашу родину! Разом до перемоги!❤️❤️❤️"

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