Потап высмеял Кадырова за угрозы "взять Польшу за шесть секунд"

Потап ответил на угрозы Кадырова Польше / Фото instagram.com/realpotap

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) высмеял главу Чечни Рамзана Кадырова, который отличился очередным неадекватным заявлением. Предводитель "TikTok-войск" заявил, что "вопрос с Украиной решен" и следующая на очереди - Польша, которую российские оккупанты якобы смогут захватить "за 6 секунд".

Потап напомнил, что путин собирался и Украину захватить за три дня, но потерпел неудачу.

"Не позорьтесь уже рассказами про Польшу", – посоветовал Потап Кадырову в Instagram.

Кроме того музыкант назвал русский язык "недоукраинским".

"Напишу на недоукраинском… Натыкаюсь на комментарии "Учите польский" и т.д. Да нам учить его даже не надо, у нас один корень с польским и белорусским языками. Да, между Украиной и Польшей во все времена было противостояние, но в момент, когда "раша" напала на нас, они действительно показали, что они – братский народ! Во всем! Приняли, поддержали, помогают всем! Оружием, гуманитаркой и т.д! Вот Поляки нам братья навеки! Не можете взять Украину, хоть не позорьтесь уже рассказами про Польшу", – заявил музыкант.

В комментариях под публикацией артиста пользователи высмеяли говор Кадырова, который в каждом предложении по несколько раз употребляет слово "дон". В сети даже появилась версия, что у Кадырова такие проблемы с речью вызваны психическим заболеванием.

Как сообщал Главред, ранее продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну россии против Украины.

Также он рассказал, как россияне несколько раз предлагали дуэту "Потап и Настя Каменских" выступать на Евровидении от россии.

Другие новости: