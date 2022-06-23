Наел щеки и расплылся: в Сети появились новые фото оскандалившегося комика Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров сейчас - комик сильно поправился и выглядит неряшливо / Коллаж

Российский стендап-комик казахского происхождения Нурлан Сабуров, после неуместной шутки на тему убитых рашистами украинских женщин, стал нежелательной личностью во многих странах - от его концертов отказались в США и даже на его родине.

После этого Сабуров исчез из медиапространства - ушел "зализывать раны" после глупого падения с пика популярности. Редкие фотографии комика появляются лишь на страничке его супруги Дианы в Instagram.

Так на свежих снимках можно заметить, что Сабуров не только не умеет смешно шутить, но и справляться со стрессом. Похоже, что он относится к тому типу личностей, которые заедают свои проблемы, ведь в кадре он появился заметно располневшим.

Амплуа поджарого саркастичного интеллектуала в безупречном костюме, которое, как и сценическую манеру, Сабуров полностью списал с британского комика Джимми Карра, оскандалившийся шутник променял на расплывшуюся фигуру и пухлые щеки.

В Сети отмечают, что комик стал выглядеть неряшливо, и теперь его сложно узнать.

Нурлан Сабуров сейчас - комик сильно поправился и выглядит неряшливо / instagram.com/saburova_diana

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Напомним, в середине апреля Нурлан Сабуров оскандалился в США. Во время выступления к нему подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок. Комик не нашел ничего лучше, как сказать: "Извините, это месячные?"

После этого Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинцах – за его скандальные высказывания сначала он лишился заработка в Израиле и США, а затем и в его родном Казахстане.

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