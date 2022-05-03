Сабуров поплатился за шутки о мертвых украинках: после "пинка" в Израиле его отшили в родном Казахстане

Российский стендап-комик Нурлан Сабуров, которые ранее позволил себе скандальное высказывание об изнасилованных и убитых оккупантами украинках, лишился заработка сначала в Израиле, а теперь и в родном Казахстане.

Он не сможет выступить у себя на Родине. Комик у себя в InstaStories сообщил, что его запланированные выступления в октябре-ноябре не состоятся "по независящим от него причинам".

Сабуров пообещал вскоре поделиться подробностями и отметил, что билеты будут действительны на другие даты концертов. Правда, когда эти выступления состоятся, он не уточнил.

Читайте такжеНурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинкахРанее мы писали, что российский стендап-комик Нурлан Сабуров спустя полтора месяца войны осмелился ответить на вопрос, почему молчит о преступлениях России в Украине.

Украинский шоумен, музыкант и продюсер Алексей "Потап" Потапенко высмеял участника популярного шоу ЧБД (Что Будет Дальше), комика Нурлана Сабурова за трусость.

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