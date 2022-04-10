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Не артисты, не кумиры, а трусы и прислуга: Потап жестко высмеял Нурлана Сабурова за малодушие

10 апреля 2022, 02:33

Комика освистали с криками "Позор!" его же фанаты.

Потап высмеял Нурлана Сабурова за страх перед путинским режимом / Коллаж

Украинский шоумен, музыкант и продюсер Алексей 'Потап' Потапенко высмеял участника популярного шоу ЧБД (Что Будет Дальше), комика Нурлана Сабурова за трусость.

Стэндапер получил известность своими циничными высказываниями, которые пришлись по вкусу миллионам зрителей - для него, казалось, не существует запретных тем, которые не могли стать поводом для едкой колкости.

Однако недавнее выступление Сабурова в Лос-Анджелесе, на котором он публично признался, что боится говорить о войне в Украине и обличить кровавые преступления путинского режима, показало - его бравады не стоят и ломаного гроша.

Теперь сам комик стал объектом для насмешек. Потап назвал Сабурова трусом, у которого от страха язык залез туда, где спина теряет свое приличное название.

"Я согласен, вы все, заткнувшие в свои трусливые [неценз.] языки - не артисты и не кумиры больше. Артисты ВСЕГДА ВСТАЮТ НА БОРЬБУ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ!!! А вы - разочарование для всех! Никто [неценз.] из Вас слова не сказал, а ведь вы знаете правду ! Знаете что Россия шматует, насилует, расстреливает и взрывает мирное население Украины!! А вы молчите!! Угадайте Что Будет Дальше??? Вы за своё молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съёмке, и, когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы Трусы и просто прислуга! Быть человеком - это надо иметь силу!!! Яйца !! А у вас этого нет… А У Макаревича есть!" - прокомментировал украинский шоумен.

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Ранее Потап пообещал путинскому пропагандисту Артему Красовскому, что спляшет на его могиле под гимн Украины.

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