"На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины": Потап "припечатал" пропагандиста Красовского

Любитель сжигать чужие конституции на сей раз решил признаться в нежных чувствах зверям-оккупантам.
Украинский продюсер, шоумен и певец Алексей 'Потап' Потапенко не смог пройти мимо ядовитых инсинуаций, которые позволил себе путинский пропагандист Артем Красовский.
До начала активных военных действий в Украине, российский журналист предложил сжечь Конституцию Украины на Крещатике, теперь же он разразился тирадой о том, как гордится рашистскими вояками, которые сеют хаос и разрушения среди мирного населения Украины.
Потап опустил путинского прихлебателя на землю. Продюсер предположил, что Красовскому не позволяет объективно оценить зверства оккупантов на территории Украины его состояние здоровья, а также его сексуальное влечение к лидеру РФ.
"Антошка Антошка
ВиЧ разъедает мозг ваш понемножку
А мародерам и убийцам из России Вашей
Скатертью дорожка
Антошка ты сам уже герой минувших дней
Как твой Верховный лидер
Ты теперь Верховный гей
Мы знаем что тебя не будут мучать
Убийства в Ирпене и Буче
Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон
Антошка ты такой Антон
Если насильники - твои герои
То я за дни твои Антошенька спокоен
В России всегда знали до конца
Каково гею бы снискать конца
Антошка на твоей могиле
Споем мы дружно гимн Украины
Станцуем вместе и не раз
Ведь ты не гей ты чистый [неценз.]", - такое стихотворение адресовал Потап Красовскому. Артист выложил его текст на своей странице в Instagram, а также лично продекламировал на камеру.
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Ранее Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову, который в поддержку российской военной агрессии зачитал стих Пушкина, едким стихотворением собственного сочинения.
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