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"На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины": Потап "припечатал" пропагандиста Красовского

5 апреля 2022, 04:35

Любитель сжигать чужие конституции на сей раз решил признаться в нежных чувствах зверям-оккупантам.

Потап ответил рашистскому пропагандисту Красовскому на его речь в поддержку армии убийц из РФ / instagram.com/realpotap

Украинский продюсер, шоумен и певец Алексей 'Потап' Потапенко не смог пройти мимо ядовитых инсинуаций, которые позволил себе путинский пропагандист Артем Красовский.

До начала активных военных действий в Украине, российский журналист предложил сжечь Конституцию Украины на Крещатике, теперь же он разразился тирадой о том, как гордится рашистскими вояками, которые сеют хаос и разрушения среди мирного населения Украины.

Потап опустил путинского прихлебателя на землю. Продюсер предположил, что Красовскому не позволяет объективно оценить зверства оккупантов на территории Украины его состояние здоровья, а также его сексуальное влечение к лидеру РФ.

"Антошка Антошка

ВиЧ разъедает мозг ваш понемножку

А мародерам и убийцам из России Вашей

Скатертью дорожка

Антошка ты сам уже герой минувших дней

Как твой Верховный лидер

Ты теперь Верховный гей

Мы знаем что тебя не будут мучать

Убийства в Ирпене и Буче

Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон

Антошка ты такой Антон

Если насильники - твои герои

То я за дни твои Антошенька спокоен

В России всегда знали до конца

Каково гею бы снискать конца

Антошка на твоей могиле

Споем мы дружно гимн Украины

Станцуем вместе и не раз

Ведь ты не гей ты чистый [неценз.]", - такое стихотворение адресовал Потап Красовскому. Артист выложил его текст на своей странице в Instagram, а также лично продекламировал на камеру.

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Ранее Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову, который в поддержку российской военной агрессии зачитал стих Пушкина, едким стихотворением собственного сочинения.

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