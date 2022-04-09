"У меня есть семья, вы должны понимать": Нурлан Сабуров испугался говорить правду о войне в Украине

Известного стендап-комика пристыдили во время его выступления в США.
Российский стендап-комик Нурлан Сабуров спустя полтора месяца войны осмелился ответить на вопрос, почему молчит о преступлениях России в Украине.
На концерте в Лос-Анджелесе зрители напрямую спросили у комика, почему он "съел язык" и не высказывается против войны в Украине.
На предложение заявить свой протест против войны россии в Украине комик заявил, что никто никому ничего не должен.
"Если ты зас**ал, так и скажи!", - выкрикнул один из зрителей в зале.
"Да, братан, так и есть! У меня есть семья, вы должны понимать", – коротко ответил Сабуров.
Кроме того, перед начало концерта комика на улице собралась украинская диаспора, которая освистала Сабурова и "провела" его выкриками: "Позор!".
Напомним, ранее музыкант Святослав Вакарчук жестко раскритиковал россиян, которые считают, что "не виноваты" во вторжении России в Украине.
Также мы писали, что российский актер Алексей Панин, который осуждает вторжение России в Украину, объяснил, почему некоторые артисты предпочитают молчать, а не говорить правду о войне.
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