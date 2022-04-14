"Извините, это месячные?": Нурлан Сабуров решил пошутить об убитых украинских девушках

Нурлан Сабуров решил пошутить об убитых украинских девушках / скриншот

Российский комик Нурлан Сабуров, который сейчас гастролирует по США, отметился скандальной выходкой.

Едва не на каждом его выступление эмигранты задают один и тот же вопрос: "Что ты думаешь о войне в Украине?", но он постоянно отшучивался.

Во время очередного выступления к Сабурову подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок.

"Извините, это месячные?" - сказал Сабуров.

Ранее мы писали, что российский стендап-комик Нурлан Сабуров спустя полтора месяца войны осмелился ответить на вопрос, почему молчит о преступлениях России в Украине.

Украинский шоумен, музыкант и продюсер Алексей 'Потап' Потапенко высмеял участника популярного шоу ЧБД (Что Будет Дальше), комика Нурлана Сабурова за трусость.

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