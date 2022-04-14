"Извините, это месячные?": Нурлан Сабуров решил пошутить об убитых украинских девушках

Комик позволил себе возмутительное высказывание.
Российский комик Нурлан Сабуров, который сейчас гастролирует по США, отметился скандальной выходкой.
Едва не на каждом его выступление эмигранты задают один и тот же вопрос: "Что ты думаешь о войне в Украине?", но он постоянно отшучивался.
Во время очередного выступления к Сабурову подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок.
"Извините, это месячные?" - сказал Сабуров.
Ранее мы писали, что российский стендап-комик Нурлан Сабуров спустя полтора месяца войны осмелился ответить на вопрос, почему молчит о преступлениях России в Украине.
Украинский шоумен, музыкант и продюсер Алексей 'Потап' Потапенко высмеял участника популярного шоу ЧБД (Что Будет Дальше), комика Нурлана Сабурова за трусость.
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