Нурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинках / скриншот

Российский стендап-комик Нурлан Сабуров, которые ранее позволил себе скандальное высказывание об изнасилованных и убитых оккупантами украинках, лишился заработка в Израиле.

Четыре концерта в разных городах страны были отменены компанией-организатором, которая не поддерживает взгляды звезды.

Причиной отмены концертов стало аморальное поведение комика во время выступлений в Штатах, где он и другие русскоговорящие зрители игнорировали вопросы украинцев, показывали им непристойные жесты, выгоняли из зала, запрещали украинскую символику и шутили над убийствами мирных людей.

Компания Bezalel Events в своем обращении к клиентам заверила, что не поддерживает войну в Украине, а также хочет избежать конфликта между украинцами и россиянами, поэтому концерты Сабурова отменили.

facebook.com/Bezalel-Events

"Никто из сотрудников нашей компании не поддерживал несправедливую войну, развязанную президентом Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российский стендап-комик Нурлан Сабуров спустя полтора месяца войны осмелился ответить на вопрос, почему молчит о преступлениях России в Украине.

Украинский шоумен, музыкант и продюсер Алексей "Потап" Потапенко высмеял участника популярного шоу ЧБД (Что Будет Дальше), комика Нурлана Сабурова за трусость.

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