Пугачева вернулась в Россию - СМИ

Алла Пугачева, по слухам, вернулась в Россию / Instagram

Российские СМИ заявили о том, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с супругом Максимом Галкиным не поддерживает войну россии в Украине, появилась в одном из российских аэропортов.

По информации издания "Слово и дело", накануне ее заметили в московском аэропорту, причем с ней не было ни детей, ни мужа Максима Галкина.

Многие предполагают, что Пугачева вернулась в россию, чтобы подготовить детей к учебному году, ведь она когда-то говорила, что дети пойдут учиться в россии.

Читайте такжеЛатвийский певец показал, как на самом деле выглядят Пугачева с Галкиным

По другой версии, Пугачева приехала завершить некоторые дела, связанные с бизнесом и недвижимостью.

Впрочем, кажется, что такое возвращение примадонны не является на сто процентов безопасным, ведь что сделает тоталитарная российская машина с "неугодными" ей пока неизвестно.

Напомним, на российского шоумена, который осуждает войну в Украине, в России завели уголовное дело.

Российский депутат Роман Худяков уверен, что муж Аллы Пугачевой будет арестован и доставлен в РФ.