"Арестуют и экстрадируют в Россию": на Максима Галкина завели уголовное дело

На Максима Галкина завели уголовное дело / скриншот

На российского шоумена, который осуждает войну в Украине, в России завели уголовное дело.

Российский депутат Роман Худяков уверен, что муж Аллы Пугачевой будет арестован и доставлен в РФ.

"28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость", - считает он.

По словам Худякова, на Галкина донес "неравнодушный гражданин".

Читайте такжеЛатвийский певец показал, как на самом деле выглядят Пугачева с Галкиным"В России против него возбуждено уголовное дело. Цитата из заявления неравнодушного гражданина, который написал следующее: "Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области сегодня усмотрел признаки состава преступления по ч 1 ст. 207.3 УК РФ. Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к армии Российской Федерации", - заявил он.

Отметим, что Максим Галкин одним из первых покинул страну-агрессора после начала войны в Украине. Он активно выступает против решения Путина оккупировать нашу страну.

Напомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

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