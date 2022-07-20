49-летняя Хайди Клум топлес показала отдых с молодым мужем

Хайди Клум без одежды отдохнула в Германии с мужем / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум отправилась в компании своего супруга, 32-летнего музыканта Тома Каулитца, на отдых в немецкие горы.

Кадрами семейного отпуска артистка делится на своей странице в Instagram. В интервью она часто описывает себя нудисткой, так как росла в атмосфере, где не было принято стесняться своего обнаженного тела.

Поэтому не удивительно, что для отдыха в компании любимого человека Клум даже красивым купальникам и нижнему белью предпочитает свободное от одежды тело. Несколько пикантных кадров попали в социальные сети модели.

На одном из них Хайди стоит в одних розовых трусиках от купальника. Голый бюст она прикрыла волосами. В таком виде артистка пожаловалась на жару, которая одолевает ее.

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