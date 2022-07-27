Даша Астафьева в соблазнительном образе из фильма "Леон" пригрозила агрессорам

Даша Астафьева / коллаж УНИАН

Легендарная украинская поп-певица, актриса и волонтер Даша Астафьева пригрозила российским оккупантам расправой ‒ причем в мегасоблазнительном образе девочки-киллера Матильды из легендарного боевика "Леон". Пост был опубликован в Instagram-stories актрисы.

Астафьева позировала для фотографа в коротких шортах и топе. И с сигаретой в одной руке, и с горшком с комнатным растением в другой.

"Сейчас докурю, и продолжим лупить сами знаете кого", – подписала откровенный кадр она.

Как говорит артистка, фото было сделано еще в 2018 году, однако для нее приобрело новое значение во время полномасштабной военной агрессии в Украине.

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Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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