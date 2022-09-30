Горбунов рассказал, что думает о возвращении Потапа в Украину: "Этот плохой, потому что за границей"

Юрий Горбунов рассказал, осуждает ли Потапа за то, что тот "отсиделся" за границей / instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/realpotap

Ведущий и шоумен Юрий Горбунов ответила на неудобные вопросы о своем куме, певце и музыкальном продюсере Алексее Потапенко. Потап застал войну за границей, и полгода медлил с возвращением в Украину.

Несмотря на то, что за рубежом он собирал колоссальные суммы на благотворительных концертах в пользу ВСУ, его все же обвиняют в том, что он "отсиживался" в безопасном месте, пока в его стране война.

За Потапа в YouTube-шоу Розмова заступился Горбунов. Шоумен заявил, что не осуждает продюсера за то, что тот медлил с возвращением в Украину: "Я с ним об этом говорил. Он принял решение. Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, и в том числе Алексея не буду. Потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. И винить кого-то и говорить "ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей"... Главное - чтобы люди, всеми возможными методами, чтобы каждый на своем фронте, приближали победу. Это главное".

Нападки на Потапа шоумен считает не конструктивной критикой, а просто сотрясанием воздуха. "Ясно, что он получает в свою очередь дозу хейта. Но пусть так же кто-то попытается это сделать за границей - сделать концерты, собрать средства и отправить на ВСУ... Снова повторюсь: всегда есть ограничено справедливое количество критики, а есть просто хейт ради хейта. Что бы ты ни делал", - уверен Горбунов.

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