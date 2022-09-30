УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Горбунов рассказал, что думает о возвращении Потапа в Украину: "Этот плохой, потому что за границей"

30 сентября 2022, 17:51

Кум Юрия Горбунова Алексей Потапенко недавно вернулся из-за границы. Шоумен отмечает - хейт на артиста не обоснован.

Юрий Горбунов, Потап
Юрий Горбунов рассказал, осуждает ли Потапа за то, что тот "отсиделся" за границей / instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/realpotap

Ведущий и шоумен Юрий Горбунов ответила на неудобные вопросы о своем куме, певце и музыкальном продюсере Алексее Потапенко. Потап застал войну за границей, и полгода медлил с возвращением в Украину.

Несмотря на то, что за рубежом он собирал колоссальные суммы на благотворительных концертах в пользу ВСУ, его все же обвиняют в том, что он "отсиживался" в безопасном месте, пока в его стране война.

За Потапа в YouTube-шоу Розмова заступился Горбунов. Шоумен заявил, что не осуждает продюсера за то, что тот медлил с возвращением в Украину: "Я с ним об этом говорил. Он принял решение. Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, и в том числе Алексея не буду. Потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. И винить кого-то и говорить "ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей"... Главное - чтобы люди, всеми возможными методами, чтобы каждый на своем фронте, приближали победу. Это главное".

Нападки на Потапа шоумен считает не конструктивной критикой, а просто сотрясанием воздуха. "Ясно, что он получает в свою очередь дозу хейта. Но пусть так же кто-то попытается это сделать за границей - сделать концерты, собрать средства и отправить на ВСУ... Снова повторюсь: всегда есть ограничено справедливое количество критики, а есть просто хейт ради хейта. Что бы ты ни делал", - уверен Горбунов.

Ранее российские поклонники мужа украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая молчит о зверском вторжении России в Украину, Влада Топалова упрекнули в трусости и псевдопатриотизме.

Также скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, объявила себя военнообязанной миссионеркой и назвала свои концерты "лекарством".

Другие новости:

война в Украине Юрий Горбунов шоу-бизнес Горбунов Потап Алексей Потапенко Юра Горбунов новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:00

"Будем говорить с новым президентом": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

17:51

Горбунов рассказал, что думает о возвращении Потапа в Украину: "Этот плохой, потому что за границей"

17:46

День теробороны 2022: дата, мощные поздравления и картинки защитникам

17:42

Приметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяцаВидео

17:28

"Всех убьем, всех ограбим": оккупанты признались в военных преступлениях после обращения ПутинаВидео

Реклама
17:28

США введут жесткие санкции против РФ: Вашингтон не признает результаты "референдумов"Видео

17:21

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: фартовые дни для новой прически

17:10

Сердючка с "мамой" в стрингах собрались на Щекавицу

17:07

Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку - ЗеленскийВидео

16:59

Срочное заседание СНБО: Зеленский озвучил важное решениеВидео

16:26

Обычна соль творит чудеса: лайфхаки, которыми мало кто пользуется

16:22

Российские военные взяты в котёл под Лиманом: у Зеленского сделали заявлениеВидео

16:12

"Нужно пить таблетки": у Зеленского отреагировали на ахинею ПутинаВидео

15:57

Вступивший в ряды ВСУ известный украинский актер попал в ДТП на мотоцикле

15:52

Как понять, что мужчина вас использует: 6 реальных признаков, которые помогут это распознать

15:48

Путин потребовал Украину сложить оружие и предложил переговоры после объявления аннексииВидео

15:39

Вкуснейшие квашеные помидоры за 1 день: обалденный рецептВидео

15:35

"Москва ставит демократию на колени": у Зеленского жестко отреагировали на аннексию РФВидео

15:30

Больная на всю голову обезьяна с ядерной бомбой в рукахмнение

15:30

Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

Реклама
15:25

Путин собрал в Кремле гауляйтеров и объявил об аннексии захваченных областей УкраиныВидео

14:57

Оккупанты попали в окружение: в ВСУ раскрыли детали "котла" под ЛиманомВидео

14:52

У Путина рассказали, что будет с оккупированными территориями Украины после аннексииВидео

14:40

Наталья Могилевская засветила лишнего в сверкающем пиджаке на голое тело

14:24

"Не надо меня задалбывать": Каменских пыталась образумить запроданку Лорак, но не получилосьВидео

14:20

День учителя 2022 в Украине: традиции дня, сердечные поздравления и картинки к празднику

14:10

"Отец народов": сам их "рождает", сам убиваетмнение

14:04

Меняют сына или отца на скот: семьям мобилизованных россиян раздают баранов

14:01

РФ продолжит войну в Украине: Песков назвал главную цель Кремля

13:57

"Сейчас легче, дети со мной": Джамала рассказала, что с ее сыновьями и про переживания о войнеВидео

13:57

Усиление для ВСУ: Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"Видео

13:48

Осадчая прокляла звезд РФ, которые будут выступать в честь оккупации украинских городов

13:27

План деоккупации Украины: Зеленский собрал Ставку и обсудил ситуацию на фронтеВидео

13:25

3-летний мальчик бегал среди трупов и плакал: в Запорожье ребенок потерял родителей в результате удараВидео

13:22

По совету Кобзона: выяснилась тайна покойного Моисеева

12:57

Русская ракета в Днепре убила целую семью, выжил только пес - он плакал на развалинах дома

12:53

Оккупанты в котле: ВСУ окружили Лиман, россияне бегут из города - журналистВидео

12:36

"Мира можно достичь в течение нескольких дней": Лукашенко назвал циничное условие

12:20

Кто выносил двойняшек Пугачевой и Галкина - росСМИ раскрыли новую информацию о суррогатной матери

11:59

"Кровожадные подонки, вы за все ответите": Зеленский об обстреле колонны в ЗапорожьеВидео

Реклама
11:44

Украинские военные освободили Ямполь в Донецкой областиВидео

11:34

Какая форма ногтей сейчас в моде: красивый маникюр зима 2022 2023, который выглядит незабываемоФото

11:16

Путина агитируют на применение ядерного оружия в Украине: российский оппозиционер назвал имяВидео

11:16

"Глаза какающей собаки": Осадчая рассказала, как отличить россиян от финнов

11:10

"Путин на распутье": диктатору советуют не спешить с аннексией части Украины - СМИ

11:05

Болезни Путина: почему он странно двигается и что известно о диагнозеВидео

10:46

Как восстановить выгоревший черный цвет одежды: 5 способов, которые подарят вещи вторую жизнь

10:34

Путин может в один миг потерять всю свою армию - Фейгин

10:19

В Херсоне ударом ВСУ уничтожен заместитель гауляйтера из ФСБВидео

10:11

ВСУ ликвидировали российского левонационалиста "Вольгу", который всю жизнь провел в войнахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять